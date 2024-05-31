'İnovasyonda Kadın' projesine başvurular 12 Temmuz'da sona eriyor

Vakfın, TÜBİTAK, Marmara Teknokent, Yıldız Teknopark, Bilişim Vadisi ve KOSGEB, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, Bilişim Vadisi, Islamic Cooperation Youth Forum, Fonangels, KAGİDER, İstanbul Teknopark, StartupCentrum, TT Ventures, Halk Yatırım, Albaraka Garaj, APY Ventures işbirliğiyle hayata geçirdiği projenin amacı, ülkemizdeki kadın girişimciliğini desteklenemek.

Kadınlara inovatif fikirlerini ve projelerini istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için rehberlik etme amacını güden projenin ilk başvuru sürecinin sonunda, hakem heyetinin değerlendirmeleriyle kampa katılmaya hak kazanan 30 girişimci kadına mentorluk ve tecrübe paylaşımıyla birlikte bir hafta süren kapsamlı eğitimler sunulacak.

Kamp 15-22 Eylül'de düzenlenecek

Ödül töreniyle birlikte 15-22 Eylül'de düzenlenecek kampta, ön elemeleri geçen inovatif yönü, değer önerisi ve ticarileşme potansiyeli en yüksek 30 kadın girişimciye 'Girişimcilik Ekosistemi ve Start-Up Analizi', 'Proje Yönetimi ve Maliyet Analizi', 'İş Planı Hazırlama', 'Marka Stratejileri', 'Pazarlama İlkeleri', 'İş ve Ticaret Hukuku', 'Patent ve Marka Tescili', 'Etkili İletişim Teknikleri ve Tasarım Odaklı Düşünme' ile 'Yatırımcı İlişkileri ve Büyüme Stratejileri' gibi pek çok konuda eğitim verilecek.

Birincilik ödülü 225 bin TL

Kamptan mezun olan kadın girişimciler, yatırımcılarla buluşma, kurumsal firmalarla görüşme, ağ (network) oluşturma, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma gibi imkanlar bulacak. Kampın sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleri sonucu seçilen 6 başarılı girişimci adayına bir yıl içinde belirtilen şartları sağlaması durumunda para ödülü verilecek.

'Fikir Aşaması ve Ön Kuluçka' ile 'Kuluçka' kategorilerinde finalist ödülleri, birincilere 225 bin, ikincilere 175 bin, üçüncülere 100 bin lira olarak belirlendi. İki kategoride de birinciye uluslararası önemli girişimcilik etkinliklerinden birine katılım desteği (Web Summit, Slush, CES vb.) verilmesi amaçlanıyor.