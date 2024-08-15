İnsan kaçakçılığına karışan emekli generalin dosyası disiplinde

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bugün bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda bakanlık kaynakları da soru kabul etti.

Bakanlık kaynakları, makam aracıyla hudutta insan kaçakçılığı olayına ilişkin tutuklu yargılanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'a dair soru üzerine son bilgileri verdi.

Kaynaklar, Bilal Çokay ile olaya karışan uzman erbaşların sözleşmelerinin feshedildiğini, emir astsubayının da Yüksek Disiplin Kurulu Kararı'yla TSK'dan ilişiğinin kesildiğini anımsattı.

Kaynaklar şunları kaydetti: "Emekliliğe sevk edilen ve daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, devam eden adli sürecin yanı sıra idari olarak da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş olup, süreç devam etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşüldükten sonra alınacak karar kamuoyuyla paylaşılacaktır."