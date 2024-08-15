İnsan kaçakçılığına karışan emekli generalin dosyası disiplinde
Suriye sınırında insan kaçakçılığı yaptığı iddialarının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından emekliliğe sevk edilen ve tutuklanan Tuğgeneral Bilal Çokay'la ilgili süreç devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Bilal Çokay'ın dosyasının Yüksek Disiplin Kurulu'nda olduğunu kaydetti.
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bugün bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda bakanlık kaynakları da soru kabul etti.
Bakanlık kaynakları, makam aracıyla hudutta insan kaçakçılığı olayına ilişkin tutuklu yargılanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'a dair soru üzerine son bilgileri verdi.
Kaynaklar, Bilal Çokay ile olaya karışan uzman erbaşların sözleşmelerinin feshedildiğini, emir astsubayının da Yüksek Disiplin Kurulu Kararı'yla TSK'dan ilişiğinin kesildiğini anımsattı.
Kaynaklar şunları kaydetti: "Emekliliğe sevk edilen ve daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, devam eden adli sürecin yanı sıra idari olarak da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş olup, süreç devam etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşüldükten sonra alınacak karar kamuoyuyla paylaşılacaktır."