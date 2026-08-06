Instagram çöktü mü, sorun mu var? İnstagram'da problem mi var?

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Instagram'da son günlerde sürekli problem yaşanıyor. Kullanıcılar gün içinde yavaşlıktan şikayet ederken hata bildirimleri geliyor. Bugün de bazı sorunlar yaşanırken "Instagram çöktü mü, sorun mu var" sorusu geliyor.

Instagram çöktü mü, sorun mu var?

Instagram'da şu dakika itibarıyla sorun giderilmiş durumda... Saat 09.30 sularında kısmi bir problem yaşandı.

META yetkilileri son günlerde yaşanan aksaklık ile ilgili net bir açıklama yapmadı.