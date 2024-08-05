INSTAGRAM'DA SON DURUM: Instagram açıldı mı, erişim yasağı ne zaman kalkacak? Yeni açıklama geldi

Sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından getirilen erişim engeli devam ederken bugün kritik gelişmeler yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratlarıyla, Instagram yetkilileri arasındaki kritik toplantı saat 13.00’te başladı. Instagram'la ilgili gerçekleştirilen toplantı saat 19.00'da sona erdi. Toplantının ardından Instagram’la ilgili nihai kararın verilmesi beklenirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan son dakika açıklaması geldi. Bakan Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya uygulaması Instagram yetkilileriyle bugün yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Instagram ne zaman açılacak? Instagram açıldı mı, Instagram erişim engellenmesi kaldırıldı mı? İşte Instagram'la ilgili son dakika gelişmeleri...

Instagram açıldı mı?

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile Instagram yetkilileri arasında bugün kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme talebi Instagram yetkililerinden gelirken toplantı online ortamda yapıldı.

Görüşmede Instagram yetkililerine 3 şart iletildiği öne sürüldü. Instagram'ın açılması için şartlar şöyle:

"- Tüketici haklarına dikkat edin. Instagram kullanıcılarının paylaşımları kişisel ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeli.

- Katalog suçlarda içerikleri hızlıca kaldırın.

- Terör örgütü PKK kırmızı çizgimizdir. Bu konuda da içerik kaldırmada sorunlar yaşanıyor. Daha hızlı hareket edilmeli."

Instagram yasağı ne zaman kalkacak?

Bakan Uraloğlu, Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.

Instagram'a erişim engeli kalktı mı? META'dan açıklama

META Sözcüsü Instagram erişim engeline ilişkin de açıklama yaptı.

"Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada hizmetleri yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edecekleri bildirildi.

Erdoğan'dan sosyal medya platformlarına eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Erdoğan, ABD ve Avrupa’da kurallara uyma noktasında gösterdiği özeni Türkiye’de göstermediğini belirterek şirketlere tepki gösterdi. Dijital bir faşizmle karşı karşıya olunduğunu söyleyen Erdoğan, “Arzu edilen iş birliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik. Türkiye’nin hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele kendiliğinden hal yoluna girecektir” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Instagram'ın yasaklanmasıyla ilgili, “Sosyal medya platformlarından beklentilerimiz çok açıktır. Terörizme, örgütlü suçlara, yasal olmayan faaliyetlere zemin hazırlamayın. Türk yargısıyla, emniyetiyle, kurumlarıyla iş birliği yapın” ifadelerini kullandı.

Instagram neden engellendi?

2 Ağustos'ta BTK Başkanı’nın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Yasası’nın 8. maddesinde sayılan suçlarla ilgili resen erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.