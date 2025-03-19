İnternet neden yavaş? (Instagram ne zaman açılacak? İnternet ne zaman düzelecek? 19 Mart 2025)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün gözaltına alınmasının ardından bazı kullanıcılar sosyal medyaya erişimlerini sağlayamadıklarını kaydetti.

Dünya genelinde sitelere erişim sorunlarını derleyen Downdetector'a göre kullanıcılar bugün saat 07:00'den itibaren Instagram'da çok sayıda kesinti rapor etti. Kesinti raporlarının öğleden sonra azaldığı görüldü.

Bir diğer sosyal medya platformu X'te (Twitter) de kullanıcılar çok sayıda kesinti rapor etti.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerindeki kesintiler de sabah saatlerinde başladı. Ancak öğleden sonra sıklıkla kesinti rapor edildiği belirtildi.

Instagram ne zaman düzelecek? (Instagram'da ne zaman açılacak 19 Mart 2025)

Fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'da sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Erişim sorununa dair resmi açıklama gelmedi ancak bazı kullanıcılar uygulamanın yavaş çalıştığını kaydetti.