İnternet reklamcılığı gelirleri 1,6 milyar doları buldu

PwC, Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2023-2027 raporunu yayımladı.

Bu yıl 24. sayısı hazırlanan rapora göre, 2022'de küresel eğlence ve medya sektörünün toplam geliri yüzde 5,4 artarak 2,3 trilyon dolara ulaştı. Bu oran, Kovid-19 salgını sonrası ekonomilerin toparlanmaya başladığı 2021'de kaydedilen yüzde 10,6'lık büyümeye kıyasla bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Rapora göre, e-ticaret ve dijital platformlarda geçirilen sürenin artmasıyla gelecek yıllarda tüm dünyada şirketler satın alma ve karar aşamalarında tüketicilere ulaşabilmek için çok daha fazla harcama yapacak.

Reklamcılığın 2025 yılında en büyük kategori olarak tüketici harcamalarını geride bırakacağı öngörülüyor.

İnternet reklamcılığı kategorisi, 2022'de yüzde 8,1 büyüme kaydetti. Rapor, küresel reklamcılık gelirlerinin 2022-2027 arasında 763,7 milyar dolardan 952,6 milyar dolara yükselerek yılda yaklaşık yüzde 4,5'lik bir yıllık bileşik büyüme oranına ulaşacağını da gösteriyor.

Trilyon dolara ulaşabilir

Bu eğilime göre, reklamcılık yıllık geliri 1 trilyon dolarına ulaşan 3 ana eğlence ve medya kategorisi içinde ilk kategori olma yolunda. Üçüncü ana kategori olan internet erişiminin de 2026'da tüketici harcamalarını geride bırakacağı tahmin ediliyor.

Tüketicinin eğlence ve medyaya yönelik harcamalarının genel harcamalar içerisindeki payının azalacağını gösteren rapora göre, 2023'te ortalama kişisel gelirin yüzde 0,53'ü olan kişi başı tüketici harcamaları 2027'de yüzde 0,45'ini oluşturacak.

İnternetten 1,6 milyar dolar gelir

Türkiye'nin internet reklamcılığı pazarının toplam gelirleri 2022 yılında 1,6 milyar dolara ulaştı ve bu gelirlerin 2027'ye kadar yüzde 8,6 yıllık bileşik büyüme oranı ile artarak 2,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye'de podcast sektörü güçlü bir büyüme yaşamaya devam ediyor. 2021'de 9,7 milyon olan aylık dinleyici sayısı 2022'de yüzde 13,8 artarak 11 milyona ulaştı.

Türkiye müzik, radyo ve podcast pazarı, 2021'de 79 milyon dolarken 2022'de 125 milyon dolara ulaştı. Toplam gelirin tahmin dönemi boyunca yüzde 11,6 CAGR ile artarak 2027'de 217 milyon dolara ulaşması öngörülüyor.