Interpol'ün aradığı zanlı Ürgüp'te yakalandı: Almanya'ya iade edilecek
Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) yakalama kararı çıkardığı zanlı, Nevşehir'de gözaltına alındı. 25 yıl önce Türk vatandaşlığından çıkarılan zanlının Almanya'ya gönderileceği bildirildi.
Haber Merkezi
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Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından 'uyuşturucu ticareti' suçundan yakalama kararı çıkarılan A.B.'nin Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ikamet ettiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.
Hakkında Almanya'ya iade kararı bulunan zanlı, ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 1999'da Türk vatandaşlığından çıkarılan A.B. sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.