Interpol'ün 'kırmızı bülten'le aradığı Rus gaspçı Antalya'da yakalandı
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (Interpol) hakkında 'kırmızı bülten' çıkardığı Rus zanlı Antalya'da polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Zanlının üzerine sahte ehliyet de bulundu.
AA
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipleri düzenlediği operasyonda, hakkında gasp suçlarından Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle aranan I.M. yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Rusya adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ele geçirildi.