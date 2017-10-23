Irak Başbakanı İbadi Türkiye'ye geliyor
Irak Başbakanı İbadi'nin 25 Ekim'de Ankara'ya geleceği açıklandı.
Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 25 Ekim'de Türkiye'ye geliyor. İbadi ile Başbakan Yıldırım Ankara'da bir araya gelecek.
Başbakan Yıldırım ile Irak Başbakan İbadi'nin görüşmesinde, Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesi, IKBY'de düzenlenen gayrimeşru referandum sonrasında yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede ortaklaşa atılabilecek adımlar ele alınacak.
Kaynak: AA