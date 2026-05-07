Irak hava savunma sistemi için Türkiye ile anlaştı

Irak, bölgede yaşanan yoğun füze ve insansız hava aracı hareketliliğinin ardından savunma stratejisinde kritik bir değişikliğe gitti. Bağdat yönetimi, özellikle petrol sahalarını ve diplomatik misyonları koruma altına almak amacıyla Türkiye'den 20 adet hava savunma sistemi satın almak için son aşamaya geldi.

İstanbul'da düzenlenen Saha savunma fuarında konuşan Irak Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Saad Harbiye, Irak hava sahasının insansız hava araçlarıyla dolu olduğunu belirtti. Harbiye, yeni sistemlerin bu tehditleri bertaraf etmede hayati bir rol üstleneceğini ifade etti.

Irak hava sahası hava savunma sistemi ile korunacak

Irak hava sahasını korumak için Türk savunma sanayii ürünlerini tercih eden Bağdat, düşük maliyet ve yüksek teknoloji avantajını kullanıyor. Korgeneral Harbiye, Türk sistemlerinin kalitesini "birinci sınıf" olarak nitelendirirken, komşuluk ilişkilerinin de bu tercihte etkili olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın mali detayları hakkında bilgi verilmezken, tedarik edilecek teknolojilerin kamuya ait savunma sanayii kuruluşları tarafından sağlandığı açıklandı. Türk savunma sanayii, son yıllarda geliştirdiği hava savunma, İHA ve füze teknolojileriyle dış politikanın temel taşlarından biri haline geldi.

Bölgesel gerilim hava savunma ihtiyacını artırdı

Irak'ın Türk hava savunma sistemlerine olan ilgisi aslında daha eskiye dayanıyordu. Ancak şubat ayı sonundan itibaren bölgede artan saldırılar, sınırlı olan savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusundaki aciliyeti artırdı.

Son dönemde yaşanan çatışmalar sırasında Irak, her iki tarafın da hedefi haline gelmişti. Petrol sahaları, Bağdat'taki diplomatik temsilciliklerin bulunduğu binalar ve çeşitli kamplar hava saldırılarına maruz kalmıştı. Bu durum, gelirinin büyük kısmını petrol ihracatından sağlayan Bağdat için ekonomik bir tehdit oluşturdu.

Ekonomik ve stratejik iş birliği derinleşiyor

Anlaşmanın imzalanmasının ardından yetkililer, fuar süresince finansal ayrıntıları netleştirmek için görüşmelerini sürdürdü. Görüşmelerde siber güvenlik gibi alanlarda da iş birliğinin artırılması konusu gündeme geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler ile Korgeneral Harbiye arasındaki görüşmeyi sosyal medya hesapları üzerinden doğruladı. Görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonunun artırılması kararlaştırıldı.

Düşük maliyetli drone savunması öncelik oldu

Geleneksel hava savunma sistemlerinde, 10 bin dolarlık bir İHA'yı düşürmek için 1 milyon dolarlık füzelerin kullanılması önemli bir maliyet sorunu yaratıyordu. Korgeneral Harbiye, Türk sistemlerinin bu maliyet dengesizliğini ortadan kaldıracağını belirtti.

Yeni sistemler sayesinde Irak, topraklarını daha ekonomik ve etkili bir şekilde savunma imkanına kavuşuyor. Özellikle tespit edilmesi ve vurulması zor olan dronlara karşı özelleşmiş sistemler üzerinde duruldu.

Bağdat ve Ankara, geçmişte yaşanan çeşitli anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak son yıllarda ortak iş birliği alanlarına odaklandı. İki ülkeyi Körfez'e bağlayacak olan milyarlarca dolarlık Kalkınma Yolu Projesi, bu iş birliğinin ekonomik merkezinde yer alıyor.

Irak, güvenlik alanında da Türkiye ile daha sıkı bir çalışma içine girdi. Bölgesel istikrarın korunması ve ekonomik projelerin güvenliği için hava savunma kapasitesinin artırılması her iki başkent tarafından da destekleniyor.

Savunma sanayiindeki bu iş birliği, Irak'ın hem iç güvenliğini sağlamlaştırmasına hem de bölgesel çatışmaların dışında kalma çabasına hizmet ediyor. Türk teknolojisiyle donatılan yeni hava savunma altyapısı, Bağdat'ın stratejik direncini yıllık bazda üst seviyeye taşıyor.