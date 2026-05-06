KYK yurdunda zehirlenme şüphesi! 55 öğrenci hastanelik oldu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 55 üniversite öğrencisi, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, akşam yemeğinin ardından bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı. Zehirlenme şüphesi üzerine öğrenciler, Sungurlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.
Öğrencilerin sağlık durumları iyi
Hastaneye başvuran 55 öğrencinin gerekli kontrollerinin yapıldığı belirtilirken, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, öğrencilerin rahatsızlanma nedenine ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.