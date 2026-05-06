Hürmüz Boğazı trafiğe açılıyor barış umutları artıyor

İran Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli ve istikrarlı geçişin mümkün olacağını açıkladı. Bu açıklama, Amerika Birleşik Devletleri ile yakın zamanda bir barış anlaşması sağlanabileceğine dair yeni umutları yeşertti.

Söz konusu yorum Devrim Muhafızları'nın saldırganlardan gelen tehditlerin sona erdiğini duyurmasının ardından geldi. Trump, daha önce Hürmüz Boğazı adlı dar su yolundan gemileri geçirmek için askeri güç kullanmayı hedefleyen Özgürlük Projesi isimli girişimi kısa bir süreliğine durdurduğunu açıklamıştı.

Beyaz Saray yönetimi barış için yeni adımlar atıyor

Axios tarafından yayımlanan bir rapora göre, Beyaz Saray Orta Doğu bölgesindeki savaşı sona erdirmek amacıyla İran ile tek sayfalık bir mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştığına inanıyor. Rapor, belgenin daha ayrıntılı nükleer müzakereler için bir çerçeve çizeceğini belirtti.

Washington yönetimi, Tahran'ın önümüzdeki kırk sekiz saat içinde birkaç önemli noktaya yanıt vermesini bekliyor. Haberde henüz hiçbir konuda kesin bir anlaşmaya varılmadığı, ancak şubat ayı sonlarında çatışmaların patlak vermesinden bu yana her iki tarafın da savaşı bitirmeye ve Hürmüz Boğazı krizini çözmeye en çok yaklaştığı anın bu olduğu ifade edildi.

Olası bir anlaşma, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini durdurmayı taahhüt etmesini sağlarken, Amerika Birleşik Devletleri'nin de yaptırımları kaldırmasını öngörüyor. Ayrıca dondurulan milyarlarca dolarlık İran fonunun serbest bırakılması da planlanıyor.

Axios raporunda, Hürmüz Boğazı üzerindeki kısıtlamaların kaldırılarak bu dar geçitten transit geçişe yeniden izin verileceği aktarıldı. CNBC'nin haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Washington'un teklifini değerlendirdiklerini bildirdi.

Çin ve Pakistan bölgesel arabuluculuk rolünü üstleniyor

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında arabuluculuk yapan Pakistan, her iki tarafın bir anlaşmaya yaklaştığını doğruladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaşı sona erdirmek için yapılan görüşmelerde yalnızca adil ve kapsamlı bir anlaşmayı kabul edeceklerini belirtti.

Çinli üst düzey diplomatlarla Pekin'de bir araya geldikten sonra konuşan Arakçi, müzakerelerde meşru hak ve çıkarları korumak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi. Çin, İran petrolünün kilit bir alıcısı konumunda bulunuyor ve Hürmüz Boğazı rotasını yakından takip ediyor.

Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı gelişmeleri ile yön buluyor

Medyada yer alan haberler, Çin'in Tahran'ı gerilimi tırmandırmamaya ikna etmeye çalışabileceğini öne sürüyor. Trump daha önce barış anlaşmasına varma konusunda büyük ilerleme kaydedildiğini ifade etmişti.

Özgürlük Projesi adlı girişim hafta başında yürürlüğe girdikten hemen sonra, Hürmüz Boğazı ve Körfez bölgesinde yeni bir dizi saldırı gerçekleşmişti. Trump sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, projenin durdurulması kararının arabuluculuk yapan Pakistan'ın talebi üzerine alındığını iddia etti.

Küresel enflasyon ve ekonomik büyüme risk altında

Trump'ın açıklamasının ardından petrol fiyatları hızla geriledi. Küresel petrol göstergesi olan Brent ham petrol vadeli işlemleri, en son yüzde ondan fazla değer kaybederek varil başına yüz doların altına indi. Buna rağmen Brent sözleşmesi, savaş öncesi varil başına yetmiş dolar olan seviyelerin oldukça üzerinde işlem görüyor.

Dünya petrolünün beşte biri için ana geçiş yolu olan Hürmüz Boğazı, haftalardır olduğu gibi tanker trafiğine etkin bir şekilde kapalı kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz süreçte hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran bölgede abluka uygulamıştı. Nakliye faaliyetlerinde devam eden aksamaların neden olduğu enerji şoku, küresel enflasyonun yıl genelinde artacağı ve aylık periyotlarda ekonomik büyümenin yavaşlayacağı yönündeki uzun vadeli trendleri de derinden şekillendiriyor.