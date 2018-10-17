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Irak'ın Kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı 12 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın Kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine bugün düzenlenen hava harekatında silahlı 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

Son dakika ırak tsk

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