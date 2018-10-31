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Irak'ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine bugün düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 23 terörist de etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: AA

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