Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

18 Nisan 2018

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bu sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA