e-DÜNYA
13 °C

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bu sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

Son dakika Kuzey IRak TSK

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.