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Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatlarında saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatlarında, saldırı hazırlığındaki 9 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

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