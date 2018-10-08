Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatlarında saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatlarında, saldırı hazırlığındaki 9 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA