Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 24 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Eylül'de Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Güçlü ve kararlı şekilde terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz!" vurgusu yapıldı:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyinde bulunan Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 18 Eylül 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş; icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef imha edilmiştir."