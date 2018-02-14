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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin, Metina, Gara, Avaşin ve Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 8 hedefin imha edildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin, Metina, Gara, Avaşin ve Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik bugün hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 8 hedef imha edildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

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