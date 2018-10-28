Irak'ın kuzeyine hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi
TSK tarafından Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatlarında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'nın Twitter hesabından harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesi üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Kaynak: AA