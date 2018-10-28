ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Irak'ın kuzeyine hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatlarında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Twitter hesabından harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesi üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Kaynak: AA

Son dakika tsk operasyon

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.