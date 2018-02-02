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Irak'ın kuzeyine operasyon

Irak'ın kuzeyinde iki askerin şehit edildiği terör saldırısının gerçekleştirildiği bölgede İHA tarafından tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ve silah mevzileri imha edildi.

Irak'ın kuzeyine operasyon
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Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristlerce iki askerin şehit edildiği, iki askerin yaralandığı saldırının ardından bölgede, teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

İnsansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilen PKK'lı 3 terörist ve silah mevzileri, gerçekleştirilen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi. 

Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

Kaynak: AA

Kuzey Irak TSK

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