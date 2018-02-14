Irak'ın yeniden imarı için 5 milyar dolar kredi verilecek

14 Şubat 2018

Kuveyt ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıkladı.

Firmaların yüklendiği ve tamamladığı tamamladığı projelerin değerinin 25 milyar dolar değerinde olduğunu bildiren Çavuşoğlu, "Aynı şekilde 50 milyar dolarlık insani ve kalkınma projeleri için kredi vaadinde bulunduk.Firmalarımızı hem projeleri üstlenmeye, hem yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Irak ve Suriye'nin istikrarı bizim için çok önemli. Buranın imari bizim ekonomimiz için de çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin yeniden imarı konusunda biz varız" diyen Çavuşoğlu, "Ancak bizimle işbirliği yapmak isteyenler Suriye'yi bölmek isteyen terör örgütlerine desteği bitirmesi lazım" şeklinde konuştu.

"Kandil'e operasyon olmalı"

Irak'ın PKK'dan, YPG'den ve diğer terör örgütlerinden temizlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu konuda ilkesel bir anlaşmamız var. Bunları inşallah Irak'tan temizleyeceğiz. Kandil'in yanısıra Kerkük, Süleymaniye, Sincar da var.Kandil operasyonu olmalı. Bu Irak için de bizim için de çok önemli. Teröristler neredeyse temizlenmeli. Onların olduğu yerde huzur olmaz. Biz nasıl kendi dağlarımız şehirlerimizin de teröristleri temizlediysek Irak'tan da temizleyeceğiz" dedi.