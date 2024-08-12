Irak'taki Şii milis grubundan ABD'ye 'sınırsız karşılık' tehditi!

Irak'taki 'İslami Direniş Koordinasyonu' adlı Şii milis grup, ABD'nin üyelerine saldırması veya Irak hava sahasını kullanarak İran'a saldırıda bulunması halinde 'sınırsız karşılık vereceği' tehdidinde bulundu. Grup, ABD güçlerinin bir kez daha Irak'taki üyelerini hedef almaya veya hava sahasını kullanarak İran'a saldırılar düzenlemeye kalkışması halinde herhangi bir kısıtlamaya bağlı kalmadan sınırsız karşılık verileceğini ifade etti.

Roket saldırısında 5 ABD askeri, 2 sözleşmeli personel yaralanmıştı

Geçen hafta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı müsteşarların kaldığı Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Üssü'ne hava saldırısı düzenlendiği ve ABD'li askerlerin yaralandığı basına yansımıştı. Amerikan medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, 2 roketle düzenlenen saldırıda 5 Amerikan askerinin ve 2 sözleşmeli personelin yaralandığını, yaralılardan 5'inin hemen üste tedavi edildiğini ve tüm yaralıların durumunun iyi olduğunu ifade etmişti. Ayn el-Esed Üssü'ne yapılan saldırıyı 'Devrimciler' isimli bir grup üstlenmişti.

Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı 'İslami Direniş Koordinasyonu' adlı grup, 'Gazze'deki saldırılara yanıt olarak', ABD ve öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılarda bulunduğunu duyuruyor.