İran ordusu ABD hedeflerine İHA saldırılarını sürdürdü

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Pars Today’in haberine göre İran ordusu, 9 Temmuz Perşembe sabahı Bahreyn, Katar ve Kuveyt’teki ABD askeri üsleri ile stratejik tesislerine İHA saldırıları düzenledi. Haberde saldırıların, ABD ordusunun İran’ın bazı bölgelerine yönelik askeri operasyonuna yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Pars Today’in IRIB News’e dayandırdığı haberinde, İran ordusunun bölgedeki ABD askeri varlığına yönelik saldırılarını Perşembe sabahı da sürdürdüğü aktarıldı. Haberde Kuveyt, Katar ve Bahreyn’deki üç farklı askeri hedefin çok sayıda İHA ile vurulduğu ifade edildi.

Üç ülkede hedef bildirildi

Pars Today’in haberine göre Kuveyt’te bir Patriot hava savunma sistemi hedef alındı. Katar’da erken uyarı sahası olarak kullanılan uydu anteninin, Bahreyn’de ise ABD ordusuna ait askeri yakıt depolama tesislerinin vurulduğu bildirildi.

Haberde İran ordusunun saldırılarda “yıkıcı İHA’lar” kullandığı kaydedildi. Hedef alınan tesislerde hasar oluşup oluşmadığına veya can kaybına ilişkin bağımsız kaynaklardan doğrulanmış bilgi paylaşılmadı.

Tahran yanıt mesajı verdi

İran ordusu açıklamasında, saldırıların ABD’nin İran’a yönelik askeri hamlesine karşılık olarak düzenlendiğini savundu. Açıklamada, İran askeri güçlerinin Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’nın emri altında hareket ettiği belirtildi.

Ordu açıklamasında, ABD yönetiminin bölgedeki hedeflerine ulaşmasına izin verilmeyeceği ifade edildi. İran tarafı, askeri güçlerin “nihai zafere kadar” savunma faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.

Bahreyn, Katar ve Kuveyt’te ABD askeri varlığına ilişkin haber akışı, Körfez güvenliği ve enerji arzı açısından yakından takip ediliyor. Bölgedeki askeri üsler, Orta Doğu geriliminin İran ve ABD hattının ötesine taşınabileceğini gösteren başlıklar arasında yer alıyor.

Piyasa açısından saldırı iddiaları petrol fiyatları, enerji sevkiyat güvenliği ve Körfez ülkelerindeki askeri risk algısı üzerinden izlenecek. Günün devamında ABD’den gelecek resmi açıklamalar, İran’ın olası yeni hamleleri ve bölge ülkelerinin güvenlik tedbirleri takip edilecek.