İran düğün saldırısında 5 kişi öldü, kanıtlar ABD'yi işaret ediyor

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İran’ın güneyindeki Kuhestak’ta düğün yapılan bir ev vuruldu, 5 kişi öldü, yaklaşık 70 kişi yaralandı. Silah uzmanları doğrudan ABD mühimmatı ihtimalini öne çıkarırken Washington soruşturma başlattı.

İran’ın güneyindeki Hürmüz Boğazı kıyısında düzenlenen bir düğün, bölgedeki yeni çatışma dalgasının en ağır sivil olaylarından birine sahne oldu. Kuhestak köyünde düğün yapılan bir evin vurulması sonucu aralarında dört yaşında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 70 kişi yaralandı.

ABD yönetimi saldırının sorumluluğunu henüz resmen üstlenmedi. Ancak olay yerinden doğrulanan görüntüleri inceleyen dört silah uzmanı, hasarın İran hava savunmasına ait bir füzenin düşmesi ya da ikincil patlamadan çok doğrudan mühimmat isabetiyle uyumlu olduğunu değerlendirdi. Uzmanların üçü kullanılan silahın büyük olasılıkla ABD menşeli olduğu sonucuna vardı.

Düğün evi vuruldu, bilanço ağırlaştı

Saldırı 1 Eylül Salı günü İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesindeki Kuhestak’ta meydana geldi. İran medyasına göre düğün kutlamasının sürdüğü eve yapılan saldırıda ilk aşamada dört kişi yaşamını yitirdi.

Yaralılardan 22 yaşındaki bir kadın daha sonra hastanede hayatını kaybetti ve can kaybı 5’e yükseldi. Ölenler arasında dört yaşında bir çocuk da bulunurken yaralı sayısının yaklaşık 70 olduğu bildirildi.

İran medyasında yer alan görüntüler ve bölgeden gelen bilgiler, hedefin doğrudan düğün yapılan ev olduğunu gösterdi. Evde kırılan camlar, çöken duvar parçaları ve kutlamadan geriye kalan eşyalar saldırının sivil alandaki etkisini daha görünür hale getirdi.

Kuhestak’ta saldırıda ölenler için düzenlenen cenaze törenlerinde köy sakinleri sokaklara çıktı. Yayımlanan görüntülerde bayrağa sarılı tabutların taşındığı ve ölen dört yaşındaki çocuk için de tören düzenlendiği görüldü.

Bölge sakinlerinden biri, hedefin askeri bir tesis olması halinde yaşananların bu kadar acı vermeyeceğini belirterek kutlama için bir araya gelen insanların sevincinin yasa dönüştüğünü söyledi.

Uzmanlar ABD mühimmatına işaret etti, Washington soruşturma başlattı

Olay yerindeki görüntüler, enkaz parçaları ve hasar biçimi bağımsız silah uzmanları tarafından incelendi. Değerlendirmelerde binanın başka bir füzenin parçalarıyla değil, doğrudan bir mühimmatın isabetiyle vurulmuş olmasının daha olası olduğu sonucuna varıldı.

Üç uzman mühimmatın ABD kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtirken, incelemelerde yaklaşık 500 librelik havadan atılan bir silahın kullanılmış olabileceği ihtimali de gündeme geldi. ABD ise soruşturma tamamlanmadan saldırının sorumluluğunu kabul etmedi.

Washington, aynı gün Kuhestak ve çevresindeki kıyı hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediğini gizlemiyor. ABD yönetimi operasyonların İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığına yönelik saldırılarına karşı askeri hedefleri vurmak amacıyla gerçekleştirildiğini savunuyor.

İranlı yetkililer ise düğünün gerçekleştirildiği evin çevresinde askeri hedef bulunmadığını belirtiyor. Bölgedeki bir telekomünikasyon kulesinin hedef alınmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, olayın Washington tarafından soruşturulduğunu doğruladı. Vance, ne yaşandığını öğrenmek istediklerini söylerken ABD ordusunun sivilleri kasıtlı olarak hedef almadığını savundu.

Vance, ABD ordusunun hata yapması halinde bundan ders çıkardığını ifade ederek bunun İran ile aralarındaki önemli farklardan biri olduğunu söyledi. Açıklama, saldırıda çocuk ve düğün davetlilerinin hayatını kaybettiğinin ortaya çıkmasının ardından geldi.

Okul saldırısının gölgesi yeniden gündemde

Son olay, İran’daki sivil kayıplar konusunda ABD ordusuna yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. 28 Şubat’ta Minab’daki bir kız okulunun vurulması sonucu İranlı yetkililere göre 175’ten fazla çocuk ve öğretmen hayatını kaybetmişti.

ABD ordusunun ilk iç incelemesinde saldırıdan Amerikan güçlerinin sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmişti. Pentagon daha sonra soruşturmayı daha üst düzeye taşıdı ancak aylar geçmesine rağmen nihai bulguları kamuoyuna açıklamadı.

Minab’daki saldırının ardından ABD yönetimi okulun kasıtlı biçimde hedef alınmadığını savundu. Olayın yakınındaki askeri tesis nedeniyle eski ya da hatalı hedef bilgilerinin kullanılmış olabileceği ihtimali de gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump haziran ayında saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğinin hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebileceğini söylemişti. Buna karşın ABD’nin kendi ilk askeri incelemesi ve daha sonra ortaya çıkan görüntüler Amerikan sorumluluğu ihtimalini güçlendirmişti.

Kuhestak’taki düğün saldırısı, bu nedenle tek başına bir olay olmaktan çıktı. Minab’daki okul saldırısının ardından ikinci büyük sivil vaka olarak Washington üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Hürmüz'deki çatışma sivillere ve enerji piyasasına yansıyor

Kuhestak saldırısı, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden sertleşen çatışmalar sırasında gerçekleşti. Washington İran’ın ticari gemilere yönelik saldırılarına karşılık kıyıdaki askeri hedefleri vurduğunu açıklarken Tahran da ABD üslerine füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık verdi.

İranlı yetkililer, son ABD saldırılarında toplam can kaybının daha da yükseldiğini belirtirken bölgedeki gerilim sadece askeri alanda kalmadı. Sivil yerleşimlerin de çatışma coğrafyasının içine çekilmesi, yeni kayıplar yaşanabileceği endişesini büyüttü.

Gerilim enerji piyasalarına da yansıdı. Çatışmaların yeniden hızlanmasının ardından Brent petrol 96 doların üzerine çıkarken, Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hareketlilik küresel arz güvenliği açısından da yeni risk başlığı oluşturdu.

Böylece saldırı yalnızca İran’daki bir düğünü hedef alan ölümcül bir olay olarak değil, aynı zamanda Hürmüz’deki çatışmanın sivil maliyetini ve piyasa etkisini büyüten yeni bir eşik olarak öne çıktı.