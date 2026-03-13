İran’dan ateşlenen füze etkisiz hale getirilmişti: NATO’dan ilk açıklama geldi

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen ve savunma sistemleri tarafından imha edilen balistik mühimmatla ilgili bir açıklama yaptı.

NATO tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki güvenlik gelişmelerinin yakından takip edildiği vurgulanarak, "Her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olmaya devam edeceğiz" denildi.

"Füzelerimizi tehditlere karşı uyarlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada operasyonun teknik ayrıntılarının paylaşılmasının mümkün olmadığı belirtilirken, "Balistik füze savunma sistemimizi gelişen tehditlere uyarlamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) daha önce yaptığı açıklamada, İran’dan fırlatılan ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Yetkililer, İran’dan ateşlenerek Türkiye’ye yönelen benzer mühimmatların 4 ve 9 Mart tarihlerinde de savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirmişti.