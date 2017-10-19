İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı
İş adamı Osman Kavala, Gaziantep dönüşü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.
TESEV yönetim kurulu üyesi de olan iş adamı Osman Kavala'nın Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.
Basında yer alan haberlere göre, Gaziantep'ten uçakla İstanbul'a dönen Kavala'ya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.
Kavala'nın gözaltına alınma nedenine dair herhangi bir gerekçe belirtilmezken olayın sonrasında Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri Twitter'dan bir açıklama yaptı.
Piri, "Osman Kavala'nın İstanbul'da gözaltına alınması çok rahatsız edici. Serbest bırakılması için Avrupa Parlamentosu'na acil çağrıda bulunmasını teklif edeceğim" dedi.
Kavala, Açık Toplum Enstitüsü'nde danışma kurulu üyeliği ile Helsinki Yurttaşlar Derneği üyeliği yapıyor.
Kaynak: Reuters