İş dünyası Meclis'e 5 temsilci gönderdi

25 Haziran 2018

İlk defa 600 milletvekilinin seçildiği TBMM’ye 24 Haziran seçimlerinde birçok ünlü isim girmeyi başardı.

Diyarbakır Ticaret Odası eski Başkanı Ebubekir Bal, Eskişehir Ticaret Borsası eski Başkanı Harun Karacan, EÜAŞ eski Genel Müdürü Murat Şatıroğlu ve TPAO eski Genel Müdürü Sait Kıratoğlu, AK Parti listelerinden, iş adamı Çetin Osman Budak yeniden CHP listesinden Meclis'e girdi.

Öte yandan, Meclis’in en genç üyesi üniversite öğrencisi Rümeysa Kadak oldu. Kadak, İstanbul’dan AK Parti milletvekili oldu. Eski futbolcu Alpay Özalan, İzmir’den AK Parti milletvekili oldu. Ünlü sporcu Kenan Sofuoğlu AK Parti’den Sakarya Milletvekili oldu. Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar Elazığ’dan milletvekili oldu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in oğlu Barış Palandöken AK Parti’den Malatya milletvekili oldu. Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç AK Parti’den İstanbul milletvekili oldu.

DİSK başkanlığından siyasete girmek için istifa eden Kani Beko CHP’den İzmir milletvekili oldu. Ergenekon davasında hapis yatan Mehmet Ali Çelebi CHP’den İzmir milletvekili oldu. Süleyman Demirel’in doktoru Aylin Cesur İYİ Parti’den Isparta milletvekili oldu. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal İYİ Parti’den Afyon milletvekili oldu. Gazeteci Ahmet Şık, oyuncu Barış Atay ve özellikle KHK ile görevinden atılan kamu görevlileriyle ilgili eylemleriyledikkat çeken Veli Saçılık HDP listelerinden Meclis'e girmeyi başardı. Altan Tan ise Saadet Partisi’ne ayrılan CHP kontenjanından İstanbul milletvekili oldu.

İlk oturumu Baykal yönetecek

CHP’nin Antalya milletvekili adayı Deniz Baykal, resmi olmayan sonuçlara göre Antalya’dan bir kez daha vekil olarak seçilmeye hak kazandı. Bir süre önce geçiridği rahatsızlık sonuçu kısmi felç tedavisi süren Baykal, TBMM’nin yeni dönemdeki ilk oturumunda da Meclis’in en yaşlı üyesi sıfatıyla oturumu yönetecek.