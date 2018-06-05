İş dünyasından 'sarı lacivert' transfer

05 Haziran 2018

İMAM GÜNEŞ

Fenerbahçe’de Ali Koç’un yönetim ekibini oluşturan iş dünyasının birçok tanınmış ismi, spor dünyasında “değişim”e liderlik etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu’ndan başkan olarak çıkan Ali Koç’un yönetim kurulu listesi kendi alanlarında başarıya ulaşmış yöneticilerden oluşuyor. Sanayiden eğitime, enerjiden gıdaya birçok alanda görev alan yöneticilerin çoğunluğu aile şirketlerinin yönetim kurullarında yer alıyor. Ali Koç’un listesinde dikkat çeken detaylar var.

Bu kez Koç, Erol Bilecik’in başkanı oldu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkan Yardımcısı Ali Koç, derneğin başkanı olan Erol Bilecik’e de listesinde yer verdi. TÜSİAD Başkanı Nevres Erol Bilecik, Ali Koç’un başkanlığında Fenerbahçe’de görev alacak. Bilecik, Türkiye’nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında yer alıyor. 1989 yılında İndeks Bilgisayar A.Ş’yi kuran Bilecik, halen kendi şirketinin de yönetiminde.

Karaçam ve Becan, Koç Holding’de görev yaptılar

Mehmet Burhan Karaçam, Pamukbank, Egebank, Yapı Kredi Bankası’nda üst düzey pozisyonlarda görev aldı. Yapı Kredi Bankası’nda 12 yıl Genel Müdürlük yapan Karaçam, çalıştığı kurumları büyütmesi ile dikkat çekti. Yapı Kredi’den sonra Koçbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su oldu. Koç Finansal Hizmetler’i kurdu ve ilk Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Burhan Karaçam, Unicredit ile gerçekleşen ortaklıkta Koç Ailesi’nin hisselerini Koç Holding’e devretmesi sonucu bu görevlerinden ayrıldı. Karaçam, 2003 yılından bu yana, finans sektörünün yanı sıra çeşitli sektörlerdeki projelerin stratejik tasarım ve uygulama faaliyetlerine devam ediyor.

Yönetimdeki bir diğer isim ise Sevil Zeynep Becan, Almanya’daki Karlsruhe Teknik Üniversitesi’nde Makine Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. Becan, üniversite sonrasında Almanya’da yöneticilik yaptı. Daha sonra Koç Holding’e geçti ve 1989-1994 yılları arasında sırası ile Pakistan ve Tayvan’da Koç Grubu şirketlerinin tedarik aktivitelerini yürüttü. Türkiye’ye döndükten sonra Henkel, Mc Donald’s, Metro Grubu, Tesco gibi büyük şirketlerde yönetici olarak çalıştı.

Efsane başkanlardan Ali Şen’in oğlu da yönetimde

Yönetimde maliye kökenli isim ise Şaban Erdikler. 1992 yılında Arthur Andersen Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, 1994 yılında ise Balkan ülkelerinin sorumluluğunu üstlendi. Ernst & Young Türkiye organizasyonunda da 3 yıla yakın bir süre Türkiye Başkanlığı yapıp, 2004 yılı Ocak ayında bu görevinden ayrılarak Erdikler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş’yi kurdu.

Fenerbahçe yönetimine giren bir uluslararası yönetici de Türkiye’de ve yurtdışında kilit görevler üstlenen Tankut Turnaoğlu... 1991’de Eczacıbaşı - Procter & Gamble ortaklığında Marka Müdür Yardımcısı olarak işe başladı. 1995-1998 yılları arasında P&G Türkiye’de Marka Müdürlüğü görevini yürüttü. Turnaoğlu, 2010’dan bu yana Singapur’da Kumaş Bakım Kategorisi Asya ve Avustralya Bölgesi Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor.

Yönetimdeki Avukat Ahmed Pekin’in oğlu olan Fethi Pekin, kendisi ile aynı ismi taşıyan dedesinin kurmuş olduğu “Pekin & Pekin Avukatlık Bürosu'nda üçüncü kuşak olarak görev yapıyor.

Sarı Lacivert Derneği Başkanı olan Acar Sertaş Komsuoğlu, aynı zamanda Enerji Yayın Grubu Başkanlığı ve Enerji Petrol Gaz and Gas & Power Newspaper şirketinde başkanlık yapıyor.

Yönetimdeki tanınmış isimlerden biri de Metin Şen... University of Northampton Kimya Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Maga Deri’de 1986-1987 yılları arasında Ürün Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Sonrasında 1990- 2013 yılları arasında havacılık ve enerji sektöründe çeşitli şirketlerde Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olarak görev yaptı. 2013 yılından beri Dine Restaurant’ın sahibi. Metin Şen, aynı zamanda Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Ali Şen’in de oğlu.

Turhan Şahin, Fenerbahçe Eğitim Kurumları’nı kurdu

Bir önceki başkan olan Aziz Yıldırım’ın yönetiminde asbaşkan olarak görev alan Turhan Şahin, Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumları’nın kurucusu. Kurum, 2003-2004 eğitim- öğretim yılında ilköğretim okulu ve lisesi ile eğitim faaliyetlerine başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2015 yılında Turhan Şahin’in kurduğu Fenerbahçe Koleji’ne Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmişti.

Mustafa Kemal Danabaş, Erku Dış Ticaret ve Pazarlama’da Genel Müdür olarak görev alıyor. Şirket, Soyak Holding Şirketler Grubu’nun dış ticaret firması olarak, Trakya Döküm A.Ş’nin üretimi olan dökme demir parçaları ve dövülebilir dökme demirden boru bağlantı ek parçaları ürünlerinin dış pazarlarda satış ve pazarlanmasını gerçekleştiriyor.

Simla Türker Bayazıt 1997-2013 yılları arasında Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.’de görev yapıp, 2004 yılında Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Bayazıt, 2013 yılından itibaren Tü rker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Ömer Okan, Okan Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Okan, Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan’ın oğlu. Burak Çalhan Kızılhan, aile şirketleri olan AE Arma-Elektropanç’ta CEO’luk görevini üstleniyor. Kızılhan, Orta Doğu’nun en prestijli yayın kuruluşlarından Construction Week’in belirlediği bölgenin en etkili 100 ismini kapsayan Power 100 listesinde Türkiye’yi temsil eden iki Türk’ten birisi oldu. Kızılhan ayrıca, Fortune Türkiye’nin belirlediği “40 Yaş Altı 40” 2017 listesinde ise 26. sırada yer aldı.

Aziz Yıldırım başkanlığında Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde görev alan Semih Özsoy, bu kez de Ali Koç’un yönetim kurulunda yer buldu. Sanayi ve tekstil alanlarında faaliyet gösteren Semih Özsoy, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde 2013 yılına kadar basketbol şube sorumlusu görevini üstlendi.

Fener hisselerinde 'Koç' dopingi

Ali Koç’un Fenerbahçe başkanı seçilmesinin ardından Fenerbahçe hisseleri haftaya sert yükselişle başladı. Fenerbahçe Futbol AŞ’nin hisseleri, Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Ali Koç’un seçilmesinin ardından haftaya sert yükselişle başladı. Güne yüzde 7,59 değer kazanarak 42,50 TL den başlayan Fenerbahçe hisselerinin fiyatı, en yüksek 44,36 TL’yi görmesinin ardından 42,50 TL civarında dengelendi. Hisseler günü ise yüzde 7,34 yükselişle 42,40TL’den kapattı. Analistler, Ali Koç’un başkanlık vaatlerinin piyasalar tarafından geçen haftalarda fiyatlanmaya başlandığını belirterek, geçen hafta Fenerbahçe hisselerinin 48,12 TL ye kadar yükseldiğini hatırlattılar. Özellikle şirketin borçlarına ve sponsorluk gelirlerine ilişkin açıklamalarının piyasalar tarafından olumlu fiyatlandığını bildiren analistler, Ali Koç’un gelecekteki açıklamalarının da yakından takip edileceğini kaydetti.