İş dünyasının 44 yıllık yol arkadaşı

TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

DÜNYA da rahmetli duayen gazeteci Nezih Demirkent’in kendi elleri ile şekillendirdiği, sarsılmaz basın ilkeleri ile donattığı ve bugün de yine değerli sahibi, iş insanı Umut Güner’in önderliğinde aynı çizgide yayınlarına devam eden, iş dünyasının en önemli paydaşlarından birisi.

DÜNYA Gazetesi her zaman iş dünyasının, reel sektörün, şirketlerin sesi, nefesi Anadolu’nun dünyaya açılan penceresi oldu. Adıyaman’daki küçük bir atölyenin sehpasında da İstanbul’daki dev holdinglerin masasında da hep yerini korudu.

Dev gazetelerin temsilcilerinin olmadığı kimi Anadolu şehirlerinde dahi toplantılarımızda temsilcileri ile karşılaştık. Bu inanılmaz güçlü ağı kuran rahmetli Nezih Demirkent’i, bu anlamda bir kez daha anmamak ve takdir etmemek mümkün değil. DÜNYA, bundan sonra da inanıyorum ki Umut Güner ve tüm çalışanları ile birlikte aynı şekilde yolculuğuna devam edecek.

İş dünyası ile kamuoyu arasında bir köprü olan Gazete, Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinin bir okulu ve öncüsü olması hasebiyle de ayrı bir değere sahip. İlk sayısını 1980 yılında yayımlayan DÜNYA’nın, gerek başarılı muhabirleri gerek derin ekonomik bilgileriyle yaptıkları analizler ve köşe yazılarıyla usta kalemleri, bu efsane kurumu her zaman yaşatacaklardır. Nice 44 senelere diyor, bütün çalışanlarını ve yöneticilerini can-ı gönülden kutluyorum.