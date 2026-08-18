İş dünyasının önemli ismi Yunanistan’da ölümden döndü

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Yunanistan’ın Saronik Körfezi’nde Türk bayraklı bir katamaranın su alması sonucu meydana gelen kazada, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile beraberindeki 9 kişi kurtarıldı. Katamaranda bulunan 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

9 Eylül Gazetesi'nin haberine göre olay, 14 Ağustos Cuma günü Atina’nın güneyinde bulunan Vouliagmeni açıklarında, Fleves Adacığı’nın yaklaşık 2 deniz mili batısında yaşandı. Kaza sırasında bölgede kuzeyden esen rüzgârın 5 Beaufort şiddetinde olduğu belirtildi.

Katamaran kısa sürede yarı batık hale geldi

Çift gövdeli katamaran, henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Teknenin kısa süre içinde yarı batık duruma gelmesinin ardından Yunanistan Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi harekete geçti ve arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Operasyon kapsamında bölgeye iki Yunan Sahil Güvenlik botu gönderildi. Yakınlarda seyreden Cayman Adaları bayraklı “Opera” isimli lüks motor yatın yardımcı teknesi de kurtarma çalışmalarına destek verdi.

10 kişi denizden kurtarıldı

Katamaranda bulunan 10 kişi ekipler tarafından denizden alınarak ilk olarak “Opera” yatına çıkarıldı. Ardından Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Vouliagmeni Marinası’na götürüldü.

Teknedeki kişiler arasında İzmir iş dünyasının önde gelen isimlerinden, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin de bulunduğu öğrenildi. Kestelli ve beraberindeki 9 kişinin kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Kazanın ardından Türkiye’ye dönen Işınsu Kestelli’nin dinlendiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.