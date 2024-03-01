İş dünyasının sesi

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni YELKENBİÇER

Kurucusu duayen gazeteci merhum Nezih Demirkent’in izinden ve ideallerinden ayrılmadan, gazetecilik etiğine bağlı kalarak, doğru, objektif ve tarafsız habercilik anlayışı ile yayın hayatına devam eden DÜNYA, her daim sesimiz, gözümüz, kulağımız olmayı başarmıştır. Türkiye yüzyılını geride bırakırken, dönemin neredeyse yarım asrına tanıklık eden gazete, ekonomi ve sanayinin nabzını her daim tuttu.

Dünyanın büyük bir dönüşüm geçirdiği, her başlığın teknolojiyle evrildiği şu günlerde ise DÜNYA Gazetesi, çağın gerisinde kalmamış; yenilikçi haber anlayışıyla yol gösteren bir yayın olmuştur. Sadece bir ekonomi gazetesi olarak değil, aynı zamanda işletmelere ve girişimciliğe verdiği önem ve değer ile İzmir iş dünyasının da güçlü bir sesi olmuştur. Bu ekosistemin en önemli ayağı genç sivil toplum örgütü EGİAD olarak, DÜNYA gazetesi gibi güçlü ekonomi yayınları gözümüz, sözümüz kulağımız olmaya devam edecektir. Bu vesileyle DÜNYA Gazetesinin 44’üncü yaşını içtenlikle kutlarız.