'İş güvenliğinin yıldızları' ödüllendirildi

Bu yıl 8’incisi düzenlenen MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ile MESS üyesi şirketlerin yönetim kurulu başkanları, genel müdürleri, kamu ve özel sektörden paydaşların katılımıyla gerçekleşti.

500’den fazla MESS üyesi temsilcisinin de katıldığı törende, Dijital İSG, Davranış Odaklılar, İSG Elçileri, İSG Özel Ödülü ve bu yıl ilk kez eklenen Afet ve Acil Durum Yönetimi olmak üzere, 5 ayrı kategoride ödüllendirildi. Aynı zamanda, bu yıl Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı vesilesi ile yarışmaya en çok başvuru yapan ve ödül alan şirketlere “İSG 100. Yıl Özel Ödülü” verildi.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, çalışma hayatını dönüştürürken yeni teknolojilerin İSG alanında özellikle kazaların önlenmesi için yeni imkanları da beraberinde getirdiğini vurguladı. Bilimin ve teknolojinin geldiği seviye itibarıyla iş kazalarının yüzde 95'i öngörülebilir ve önlenebilir durumda olduğuna dikkat çeken Akkol, ‘’Sıfır iş kazası hedefine ulaşmak dijital çözümler ile artık daha kolaylaşıyor.

Dijital teknoloji ve yapay zekâ uygulamalarını kullanarak, yeni İSG çözümleri geliştiriyoruz. TİSK, TİSK Mikrocerrahi Vakfı ve Intenseye işbirliğiyle ‘Türkiye’nin Sıfır Kazaya Yolculuğu’ projesini hayata geçirdik. Proje ile sunulan yapay zekâ destekli İSG video analiz yazılım platformu sayesinde işletmelerdeki olası iş kazaları önlenebilir hale geliyor” dedi.

‘’MESS, 'Yeni nesil sendikacılık' ile iş barışına ciddi katkılar sağlıyor’’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında gerekli uygulamaları teşvik etmenin yanında farkındalık ve ortak bir bilinç oluşturmanın önemini biliyoruz. Sıfır kaza hedefine katkı sunmasının yanısıra konu ile ilgili kültürü yayma açısından da bu ödül programını bakanlık olarak oldukça önemsiyoruz" diye konuştu.