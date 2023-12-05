İsias Oteli iddianemesi kabul edildi: 11 sanığa 22 yıl altışar aya kadar hapis istemi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından depremlerde aralarında KKTC'den sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği yıkılan İsias Oteli'ne ilişkin soruşturma tamamlandı.

5'i tutuklu 11 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına 3 Ocak 2024'te başlayacak.