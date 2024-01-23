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IŞİD soruşturmasında dört gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD'e yönelik soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak faaliyette bulundukları belirlenen 4 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.