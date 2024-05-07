IŞİD soruşturmasında sekiz gözaltı: Yedi kişi de aranıyor
Terör örgütü IŞİD'e bağlı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 15 zanlıyı yakalamak için hareket geçildi. Polis ekipleri şimdiye kadar sekiz kişiyi gözaltına alırken, yedi kişi aranıyor.
AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin haklarında istihbari bilgi bulunan 15 zanlı tespit edildi.
Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Operasyonda 8 zanlı yakalanırken, 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.