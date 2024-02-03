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IŞİD'e 'Kafes-35' operasyonu: 34 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes-35 operasyonuyla, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu terör örgütü IŞİD üyesi yabancı uyruklu 34 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin nefesinin, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının enselerinde olmaya devam edeceğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, "İstanbul'da 13, Kocaeli'de 9, Yalova'da 8, Kayseri'de 1, Bursa'da 1, Düzce'de 1, Yozgat'ta 1 şüpheli yakalandı." ifadesini kullandı.

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve dijital materyale el konulduğunu belirten Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri de tebrik etti. 