IŞİD'e 'Kafes-35' operasyonu: 34 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin nefesinin, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının enselerinde olmaya devam edeceğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, "İstanbul'da 13, Kocaeli'de 9, Yalova'da 8, Kayseri'de 1, Bursa'da 1, Düzce'de 1, Yozgat'ta 1 şüpheli yakalandı." ifadesini kullandı.

7️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-35” operasyonuyla haklarında İnterpol’ün

🟥 Kırmızı Bülten ve

❌ Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan

3️⃣4️⃣ Yabancı Uyruklu DEAŞ Terör Örgütü Üyesi şüpheli yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;… pic.twitter.com/jqW7fpguwu — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 3, 2024

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve dijital materyale el konulduğunu belirten Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri de tebrik etti.