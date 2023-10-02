İSKİ duyurdu: Barajlarda doluluk oranı arttı

Yurt genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında gelen yağışlar barajlardaki doluluk oranına bir nebze de olsa katkı sağladı. Doluluk oranı gerileyen İstanbul'daki barajlardan iyi haber geldi. Eylül ayının son haftasında, 28 Eylül'de, yüzde 22.41 olarak ölçülen İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 3 günde inen yağışla az da yükseldi.

İSKİ tarafından bu sabah yapılan açıklamada barajların doluluk oranının yüzde 23.31'e çıktığı bildirildi. Bu oran, İstanbul'un aldığı son 3 gündeki yağışla barajlardaki doluluk oranının yüzde 1'e yaklaşan düzeyde artması anlamına geldiği kaydedildi.

Meteorolojik verilere göre İstanbul'da sağanak yağışın bugün ve yarın da sürmesinin beklendiği öğrenildi.