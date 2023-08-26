İSKİ 'su tasarrufu' çağrısı yaptı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), abonelerine kısa mesaj göndererek su tasarrufu çağrısında bulundu.

İSKİ'den abonelerin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda kentte uzun süredir olağanüstü kuraklık yaşandığı bildirildi.

Aşırı sıcakların da etkisiyle su tüketiminin geçmiş yıllar ortalamasının çok üzerinde olduğuna işaret edilen mesajda, "İSKİ olarak her türlü tedbiri alarak kesintisiz su temini için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zor dönemi ancak bireysel su tasarrufu ile atlatabiliriz. Lütfen tasarrufu şimdi su varken yapalım; suyumuzu dikkatli kullanalım, susuz kalmayalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.