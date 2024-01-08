İŞKUR, 2023'te 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, kamu istihdam kurumu İŞKUR'un iş gücü piyasasının en önemli aktörü olmaya devam ettiğini vurguladı.

Kurumun geçen yıl 2 milyon 765 bin 984 bireysel görüşme ve 695 bin 536 iş yeri ziyareti yaptığını belirten Işıkhan, şunları kaydetti: "2023 yılında 464 bin 138 kadın, 772 bin 888 erkek olmak üzere toplam 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."