İsmail Küçükkaya Bakırköy Adliyesi'ne geldi

18 Ekim 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin "ByLock" kullandığını iddia etmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Fox TV Haber Spikeri İsmail Küçükkaya'nın ifadesi, program kayıtları henüz dosyaya gelmediği gerekçesiyle alınmadı.

Küçükkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın avukatı aracılığıyla yaptığı şikayet üzerine, "basın yoluyla kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde avukatıyla Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Savcısı Bülent Demirbilek'in odasına çıkan Küçükkaya'nın, program kayıtları henüz dosyaya gelmemesi nedeniyle ifadesi alınmadı. Küçükkaya'nın, kayıtlar incelendikten sonra ifadesi alınacak.

İsmail Küçükkaya, adliye çıkışında açıklama yapmadı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın avukatı Erol Bulut'un Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu üzerine, Küçükkaya ve avukat Fidel Okan hakkında, "basın yoluyla kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma açılmıştı.

EGM'den Bakan Kaya'nın eşiyle ilgili açıklama

Kaynak: AA