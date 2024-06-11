İspanya, turizm ve sağlıkta yatırım fırsatları sunuyor

Cumhurbaşkanı Re­cep Tayyip Erdo­ğan’ın, Türkiye-İs­panya 8. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında, 12-13 Haziran’da İspanya’ya gitme­si bekleniyor. Erdoğan ve İs­panya Başbakanı Pedro San­chez’in katılımıyla ülkenin başkenti Madrid’de “İspan­ya-Türkiye İş Forumu”nun düzenlenmesi planlanıyor.

Forum çerçevesinde; fi­nans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı, ulaşım alanlarında gerçekleştirilecek panellerde iki ülke arasındaki ticari iş­birliğinin artırılması hedef­leniyor.

DEİK Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Ebru Öz­demir, iki ülke iş dünyasının birbirine “ticareti ve yatırı­mı dost ile yap” (friendsho­ring) kavramı çerçevesinde yaklaştığını geçen yıl ikili ti­caret hacminin 19,2 milyar dolar civarında olduğunu dile getirdi. Özdemir, Türkiye’nin geçen yıl 9,3 milyar dolarla İs­panya’ya tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleş­tirdiğine dikkati çekerek, “İs­panya, 2023 yılında en fazla ihracat yaptığımız sekizin­ci ülke olurken, Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 3,6 oldu. Bu hacmin gerçek potansiyelimizi yan­sıttığını düşünmüyorum. İki ülke arasındaki potansiyelin daha fazla olduğunu biliyor, bunun için daha büyük adım­lar atıyoruz” dedi.

"Latin Amerika tecrübesi önemli"

İspanyol firmalarının Tür­kiye’ye yaptığı yatırımların 10,5 milyar dolara ulaştığı­na dikkat çeken Özdemir, iki ülke iş dünyasının özellik­le dijitalleşme ve yeşil dönü­şüm alanlarında daha yakın çalışmasını önemsedikleri­ni, İspanya-Türkiye İş Foru­mu’nun odağında da bu konu­ların yer alacağını kaydetti. Özdemir, Türkiye ve İspanya arasında yeşil dönüşüm ko­nusunda önemli işbirliği fır­satlarının olduğunu vurgula­yarak, Türkiye ve İspanya’nın özellikle KOBİ’lerin dijital dönüşümünü desteklediği­ni, bu çerçevede Türk iş dün­yasının ortak çalışmalar yap­maya tamamen hazır olduğu­nu söyledi.

Türk iş dünyasının Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ile olan yakın temaslarının İspanyol iş dünyası için potansiyel iş­birliği alanı oluşturduğunu vurgulayan Özdemir, “İspan­ya’nın Latin Amerika’da tec­rübe ve sahip olduğu önemli ilişkileri, Türk iş dünyası için benzersiz bir fırsat sunuyor.” dedi. Özdemir, iki ülke ara­sında yenilenebilir enerji ala­nındaki işbirliğinin yanı sıra turizm ve sağlık sektörlerin­de de yatırım fırsatları bulun­duğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Denizcilik geliştirilmeli"

“İki ülke arasındaki turizm işbirliklerinin derinleştiril­mesi gerekiyor. Bu doğrul­tuda karşılıklı uçuşların ve uçuş noktalarının artırıl­ması, deniz taşımacılığının geliştirilmesi, her iki ülkeyi de kapsayan uzak pazarlar­dan gelen turistler için ortak tur paketleri oluşturulma­sı, Akdeniz’in çevre temiz­liği ve rehabilitasyonuna odaklanılması gibi hedefle­rimizin olduğunu söylemek mümkün. Sağlık turizmini teşvik etmek için ortak pa­zarlama stratejileri geliş­tirmek ve ilaç endüstrisi ile sağlık teknolojileri alanında ortak AR-GE projelerine ya­tırım yapılmasının önemine değinmek isterim” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev’le bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i, Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı. Aliyev’i uçaktan inişinde karşılayan Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, havalimanında bir süre görüştü. Erdoğan ve Aliyev daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti. İki lider burada bir süre basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek.