İspanya, turizm ve sağlıkta yatırım fırsatları sunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında, 12-13 Haziran’da İspanya’ya gidiyor. DEİK Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Ebru Özdemir, iki ülkenin özellikle dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarında daha yakın çalışmasını önemsediklerini belirterek, “Turizm ve sağlık sektörleri karşılıklı yatırım fırsatları sunuyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında, 12-13 Haziran’da İspanya’ya gitmesi bekleniyor. Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in katılımıyla ülkenin başkenti Madrid’de “İspanya-Türkiye İş Forumu”nun düzenlenmesi planlanıyor.
Forum çerçevesinde; finans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı, ulaşım alanlarında gerçekleştirilecek panellerde iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılması hedefleniyor.
DEİK Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Ebru Özdemir, iki ülke iş dünyasının birbirine “ticareti ve yatırımı dost ile yap” (friendshoring) kavramı çerçevesinde yaklaştığını geçen yıl ikili ticaret hacminin 19,2 milyar dolar civarında olduğunu dile getirdi. Özdemir, Türkiye’nin geçen yıl 9,3 milyar dolarla İspanya’ya tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, “İspanya, 2023 yılında en fazla ihracat yaptığımız sekizinci ülke olurken, Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 3,6 oldu. Bu hacmin gerçek potansiyelimizi yansıttığını düşünmüyorum. İki ülke arasındaki potansiyelin daha fazla olduğunu biliyor, bunun için daha büyük adımlar atıyoruz” dedi.
"Latin Amerika tecrübesi önemli"
İspanyol firmalarının Türkiye’ye yaptığı yatırımların 10,5 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Özdemir, iki ülke iş dünyasının özellikle dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarında daha yakın çalışmasını önemsediklerini, İspanya-Türkiye İş Forumu’nun odağında da bu konuların yer alacağını kaydetti. Özdemir, Türkiye ve İspanya arasında yeşil dönüşüm konusunda önemli işbirliği fırsatlarının olduğunu vurgulayarak, Türkiye ve İspanya’nın özellikle KOBİ’lerin dijital dönüşümünü desteklediğini, bu çerçevede Türk iş dünyasının ortak çalışmalar yapmaya tamamen hazır olduğunu söyledi.
Türk iş dünyasının Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ile olan yakın temaslarının İspanyol iş dünyası için potansiyel işbirliği alanı oluşturduğunu vurgulayan Özdemir, “İspanya’nın Latin Amerika’da tecrübe ve sahip olduğu önemli ilişkileri, Türk iş dünyası için benzersiz bir fırsat sunuyor.” dedi. Özdemir, iki ülke arasında yenilenebilir enerji alanındaki işbirliğinin yanı sıra turizm ve sağlık sektörlerinde de yatırım fırsatları bulunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:
"Denizcilik geliştirilmeli"
“İki ülke arasındaki turizm işbirliklerinin derinleştirilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda karşılıklı uçuşların ve uçuş noktalarının artırılması, deniz taşımacılığının geliştirilmesi, her iki ülkeyi de kapsayan uzak pazarlardan gelen turistler için ortak tur paketleri oluşturulması, Akdeniz’in çevre temizliği ve rehabilitasyonuna odaklanılması gibi hedeflerimizin olduğunu söylemek mümkün. Sağlık turizmini teşvik etmek için ortak pazarlama stratejileri geliştirmek ve ilaç endüstrisi ile sağlık teknolojileri alanında ortak AR-GE projelerine yatırım yapılmasının önemine değinmek isterim” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev’le bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i, Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı. Aliyev’i uçaktan inişinde karşılayan Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, havalimanında bir süre görüştü. Erdoğan ve Aliyev daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti. İki lider burada bir süre basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek.