Isparta'da dolu felaketi: Bir gecede 4 bin 200 ton elma yok oldu, zarar 170 milyon TL!

Isparta’da pazar gecesi etkili olan şiddetli dolu yağışı, elma bahçelerinde büyük hasara yol açtı. Özellikle Eğirdir’in Barla köyü ve Gelendost ilçesinde bahçelerin üzerindeki filelerin ağırlığa dayanamayıp yırtılması sonucu ürünler zarar gördü.

Yapılan ilk incelemelere göre, 3 bin 200 dekar alan Gelendost’ta, bin 500 dekar alan ise Barla köyünde olmak üzere toplam 4 bin 200 ton elma kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki toplam zararın 170 milyon TL olduğu bildirildi.

“Ürün yerde kalırsa çiftçi büyük zarar edecek”

Elma üreticisi Mehmet Eryılmaz, yaşadıkları zararı şu sözlerle dile getirdi:

“Büyük bir zarara uğradık. Bu zamana kadar bahçelerimiz için hiçbir masraftan kaçınmadık ama dolu her şeyi yok etti. Geçen yıl da benzer bir durum yaşanmıştı, valilik çözüm bulmuştu. İnşallah bu kez de sorunumuza çözüm bulunur. Eğer bu ürün dalında kalırsa çok büyük zarar ederiz.”

Valilik: Zarar tespit çalışmaları sürüyor

Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada, bölgede ekiplerin sahada tespit çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi:

“Gelendost ilçemizde yaklaşık 3 bin 200 dekar, Barla köyümüzde ise yaklaşık bin 500 dekar alandaki elma bahçelerimiz büyük zarar görmüştür. Hazırlanacak rapor en kısa sürede Bakanlığımızla paylaşılacaktır. Afetlere karşı çiftçilerimizin TARSİM yaptırmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük.”