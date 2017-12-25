İsrail 2 Türk vatandaşını sınır dışı edecek

25 Aralık 2017

İsrail polisi tarafından cuma günü Kudüs'te gözaltına alınan ve dün çıkarıldıkları mahkemede kefalet karşılığı serbest bırakılan 3 Türk vatandaşından 2'sinin sınır dışı edilmek üzere bugün yeniden gözaltına alındığı belirtildi.



Gözaltına alınan Türklerden Abdullah Kızılırmak'ın ağabeyi Bilal Kızılırmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin bugün akşam saatlerinde kendilerine ulaşarak kardeşinin ve arkadaşı Mehmet Gargılı'nın tekrar karakola gelmesini talep ettiğini söyledi.



Kızılırmak, bunun üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan polis merkezine gittiklerini, kardeşiyle arkadaşı Gargılı'yı polis merkezinde bırakarak kaldıkları otele döndüklerini ifade etti.



Kardeşi Kızılırmak ve arkadaşı Gargılı'nın aradan saatler geçmesine rağmen otele dönmemesi üzerine avukatları Umeyr Ahmed Merrid'i aradıklarını ifade eden ağabey Kızılırmak, şunları kaydetti:

"Avukat, kardeşim Abdullah Kızılırmak ve arkadaşımız Mehmet Gargılı'nın sınır dışı edilmek üzere yeniden gözaltına alındığını ve Tel Aviv yakınlarındaki Remle şehrine götürülerek göçmen polisine teslim edildiğini söyledi. Avukat Merrid, mahkemenin böyle bir sınır dışı kararı olmamasına rağmen polisin tamamen kendi inisiyatifiyle böyle bir karar aldığını belirtti."

Kızılırmak, kardeşi ve arkadaşının hangi nedenle ve ne zaman sınır dışı edileceğini ise bilmediklerini kaydetti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçililiği ve Kudüs Başkonsolosluğu da konuyu takip ediyor.

Mescid-i Aksa'ya giderken gözaltına alınmışlardı

İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde cuma günü gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı Abdullah Kızılırmak, Mehmet Gargılı ve Adem Koç dün akşam saatlerinde çıkarıldıkları İsrail mahkemesince kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı.



Batı Kudüs'teki İsrail Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Türk vatandaşlarının, Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine girişleri ay sonuna kadar yasaklandı.



Kızılırmak ile Gargılı cuma günü yatsı namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isterken, Koç ise cuma namazı sonrası Eski Şehir bölgesinde yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınmıştı.



İsrail polisi Kızılırmak ile Gargılı'ya, "İsrail polisini darp etmek ve polise mukavemette bulunmak", Koç'a da "kamu düzenini bozmak ve illegal gösteriye katılmak" suçlamalarını yöneltmişti.

3 Türk vatandaşı da cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemede polisin suçlamalarını reddetmişti.



Kızılırmak ile Gargılı'nın Kudüs'ü ziyaret etmek için Belçika’dan geldiği, Koç'un ise İsrail'de faaliyet gösteren bir Türk inşaat firmasında dört aydır çalıştığı belirtilmişti.

Kaynak: AA