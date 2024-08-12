İsrail Hava Kuvvetleri personeline yurt dışına çıkış yasağı!
İran'ın olası misillemesinden dolayı İsrail Hava Kuvvetlerinde görevli personelin yurt dışına çıkışının yasaklandığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, söz konusu karar, yapılan durum değerlendirmesinin ardından alındı.
AA
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İsrail'in, Hava Kuvvetleri personeli için aldığı yurt dışına çıkış yasağı kararının, İran'ın muhtemel misillemesi nedeniyle alındığı ifade edildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.