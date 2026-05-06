İsrail ordusu Lübnan'da on iki köyü tahliye ediyor

İsrail ordusu güney Lübnan bölgesinde yer alan on iki köyün sakinlerine acil tahliye emri verdi. X platformu üzerinden yapılan resmi açıklamada, sivillerin kendi güvenlikleri için evlerini derhal boşaltmaları istendi.

Açıklamada köylülerin yerleşim yerlerinden en az bin metre uzağa gitmeleri gerektiği belirtildi. Gönderide tahliye edilecek on iki köyün isimleri de tek tek sıralandı.

İsrail ordusu ve ateşkes ihlalleri

Resmi olarak İsrail ve Lübnan arasında bir ateşkes bulunuyor. Buna rağmen askeri birlikler İran destekli Şii milis gücü Hizbullah unsurlarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Son haftalarda hem İsrail hem de Hizbullah tarafı birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Bölgedeki gerilim ateşkes anlaşmasına rağmen yüksek kalmaya devam ediyor.

Hizbullah 2 Mart tarihinde ABD ve İsrail ortaklığında İran bölgesine yapılan saldırılara misilleme olarak İsrail topraklarına roket saldırıları düzenlemişti. Bu gelişme bölgedeki savaşı tetiklemişti.

Bu saldırılara karşılık olarak silahlı kuvvetler güney Lübnan bölgesinde kapsamlı hava saldırıları ve kara harekatı başlatmıştı. Bu olayların ardından yüz binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

İsrail ordusu operasyonlarının bilançosu

Düzenlenen son askeri operasyonlarda Lübnan genelinde 2 bin 600 kişiden fazla insan hayatını kaybetti. Bölgedeki insani kriz giderek daha da derinleşti.

İsrail ordusu tarafından atılan bu son adımlar, ateşkesin kalıcılığı konusundaki endişeleri artırıyor. Bu tahliyeler, bölgedeki askeri hareketliliğin aylık görünümde daha da şiddetleneceğine ve çatışma riskinin yıl sonuna kadar yüksek seyredeceğine işaret ediyor.