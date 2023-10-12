İsrail, Şam ve Halep Havalimanını vurdu!
İsrail, Şam ve Halep Havalimanı'nı vurdu. Vurulma haberini Suriye Devlet Televizyonu duyurdu.
Haber Merkezi
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İsrail Şam ve Halep Havalimanı'nı vurdu. Vurulma haberini Suriye Devlet Televizyonu duyurdu.
İarail-Hamas çatışması 6. gününde devam ederken, bölgede gerilim sürüyor.
Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre, İsrail Şam ve Halep'te havalimanlarını hedef aldı. "İsrail saldırılarla Suriye'de Şam ve Halep'te bulunan ana havalimanlarını hedef aldı" denildi.