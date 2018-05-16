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İsrail Türkiye'den tarım ürünü ithalatını dondurdu

İsrail, Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu duyurdu.

İsrail Türkiye'den tarım ürünü ithalatını dondurdu
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İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu açıkladı.

Kararını Twitter'dan duyuran Ariel, "İki yüzlü bir şekilde İsrail'e ahlak dersi vermeye çalışan bir ülkeye destek olmayacağız" dedi. 

İsrail önceki gün Gazze'de barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlileri hedef alarak 62 kişiyi öldürmüş 3 bine yakın Filistinliyi ise yaralamıştı. 

Yaşananlara en sert tepki Türkiye'den gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'i 'terör devleti' ilan etmişti.

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