İsrail Türkiye'den tarım ürünü ithalatını dondurdu
İsrail, Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu duyurdu.
İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu açıkladı.
Kararını Twitter'dan duyuran Ariel, "İki yüzlü bir şekilde İsrail'e ahlak dersi vermeye çalışan bir ülkeye destek olmayacağız" dedi.
כשר החקלאות, הורתי היום, על הקפאת ייבוא התוצרת החקלאית מטורקיה.— אורי אריאל (@saruriariel) 15 Mayıs 2018
לא ניתן יד למדינה שמטיפה מוסר בצביעות כזו למדינת ישראל. כוחות הביטחון וחיילי צה"ל מגנים בחירוף נפש על תושבי ישראל. הנשיא ארדואן מטיף לעולם כולו בזמן שהוא מממן ארגוני טרור כמו החמאס. הגיעו מים עד נפש.
İsrail önceki gün Gazze'de barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlileri hedef alarak 62 kişiyi öldürmüş 3 bine yakın Filistinliyi ise yaralamıştı.
Yaşananlara en sert tepki Türkiye'den gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'i 'terör devleti' ilan etmişti.