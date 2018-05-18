İsrail, Yenikapı'dan protesto edilecek
İsrail'in Filistinlileri katletmesini Türkiye bugün Yenikapı'da düzenlenen mitingle protesto edecek.
ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasının ardından 60'tan fazla Filistinli protestocunun hayatını kaybetmesi ve 3 bine yakın kişinin yaralandığı olaylara en sert tepki Türkiye'den geldi.
Bu kapsamda en geniş kitlesel tepki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi sonrasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bugün gerçekleştirilecek olan "Zulme Lanet, Kudüs'e Destek" mitinginde verilecek.
Bugün saat 16:00'da gerçekleştirilecek miting için alana “Zulme lanet, Kudüs’e destek” yazılı büyük bir sahne kuruldu. Sahnenin yanlarına da “İnsanlık adına İstanbul ayakta” yazıları asıldı ve dev hoparlörler yerleştirildi.
Mitingde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vatandaşlara seslenecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada mitinge katılacağını ifade etmişti.