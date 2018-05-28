İsrail'den Gazze'ye top atışı: 1 ölü, 1 yaralı

28 Mayıs 2018

İsrail'in Gazze'ye top atışıyla gerçekleştirdiği saldırıda 1 Filistinlinin şehit olduğu, 1 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzey sınırına düzenlediği saldırıda Muhammed Ahmed er-Radi (25) isimli bir kişinin şehit olduğunu, bir kişinin de yaralandığını" belirtti.

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Beyt Lahiya kentinin doğu sınırı yakınlarında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasını hedef aldığını aktardı.

İsrail makamlarından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA