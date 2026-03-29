İstanbul baraj doluluk oranı: Barajların son durumu nedir? (29 Mart 2026)

Yeni haftada İstanbul'u yağmurlu günler beklerken son iki gündür yağan yağmurlar barajların yükselmesine büyük katkı sağladı. Her gün son verileri merak eden vatandaşlar "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" diye soruyor.

İstanbul baraj doluluk oranı nedir?

29 Mart 2026 tarihinde paylaşılan İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 54.69 oldu. Dünkü oran ise yüzde 53.78'di.

Barajların doluluk oranları:

Ömerli - %75

Darlık - %70

Elmalı - %92

Terkos - %39

Alibey - %45

Büyükçekmece - %38

Sazlıdere - %33

Istrancalar - %90

Kazandere - %58

Pabuçdere - %29